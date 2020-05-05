المهدي: الإصلاح يتطلب إجراءات جذرية

التاريخ: 05-مايو-2020
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قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، إن الإصلاح يتطلب إجراءات جذرية، مؤكداً أن حزبه سيواصل في المرافعة فيها ليس من باب الإملاء، لأن الإملاء منطق قوة، مشيراَ إلى أن نهجهم كان وما زال وسيظل بقوة المنطق.
وأشار المهدي في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، اليوم إلى أنه اطلع على رد المجلس المركزي في قوى التغيير حول العقد الاجتماعي الجديد، وتجميد موقف حزب الأمة حتى يتجلى الموقف.
وأوضح، أن موقفهم ليس انفعالياً ولا ينشد مصلحة حزبية، وتابع: “أملاه التشخيص الموضوعي لحالة الوطن والفرصة التي أتاحها تدهور الأوضاع لقوى الردة”.
وأكد وفقا للتصريح الصحفي، عملهم للمحافظة على نجاح الثورة والرصيد التاريخي مهما اختلفت الاجتهادات.
ولفت المهدي إلى عزمهم إرسال مرافعة أكثر تفصيلاً للمجلس المركزي لقوى التغيير، باقتراح آليات لمواجهة الموقف، مطالباَ منهم أن تجد الاعتبار المناسب لجسامة المسؤولية.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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