التاريخ: 05-مايو-2020
0 مشاهدة
أعلنت سفارة السودان بلندن عن بدء إجراءات حصر العالقين الذين كانوا في زيارة للمملكة المتحدة و لم يتمكنوا من العودة بسبب اغلاق المطارات لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ، ممن لديهم الرغبة في العودة وفق الإجراءات و الترتيبات التى ستضعها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.
وحددت السفارة بحسب سونا، عددا من الإشتراطات وفقا للجنة العليا للطوارىء الصحية بشأن الراغبين فى العودة والتى تتمثل فى أن تكون العودة علي النفقة الخاصة وقيام الجهات المختصة في السودان بوضع الترتيبات اللازمة لتهيئة الحجر الصحي و التفاصيل الخاصة به والموافقة علي إجراء الحجر الصحي و الإلتزام بكل ما تصدره السلطات الصحية في هذا الخصوص.
وأوضحت سفارة السودان بلندن ان المعلومات المطلوبة من الراغبين في العودة هي الإسم و رقم الهاتف و مكان الإقامة في المملكة المتحدة و الجهة المقصودة في السودان إضافة إلى صورة من جواز السفر السودانى و صورة من تأشيرة الدخول و ختم الدخول في المطار.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إجراءات حصر السودانيين العالقين بالمملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.