موافقة أكثر من ثلثي الدول الأعضاء على تأجيل إكسبو 2020

التاريخ: 05-مايو-2020
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قال المكتب الدولي للمعارض المشرف على معرض إكسبو 2020 دبي إنه من المقرر أن يوافق رسميا على تأجيل المعرض لمدة عام بعد موافقة أكثر من ثلثي أصوات الدول الأعضاء وهو النصاب المطلوب.
ويقام معرض إكسبو وهو حدث تجاري وثقافي كبير كل خمسة أعوام في مدن في أنحاء العالم يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس.
وقد اقترحت دولة الإمارات في مارس تأجيل إكسبو 2020 لمدة عام بعد أن طلبت الدول المشاركة التأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب الدولي للمعارض في بيان بحسب سونا إن قرار تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي حصل على موافقة أكثر من ثلثي الدول الأعضاء وعددها 170 وهو النصاب المطلوب وإن من المقرر الآن إقرار هذا الأمر رسميا.
ونقل بيان لمعرض إكسبو 2020 دبي عن الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري إس. كيركينتزيس قوله إن المكتب سيعلن يوم 29 مايو أيار موافقته الرسمية على التأجيل.
وبذلك سيبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 ويستمر حتى 21 مارس 2022.
وكان من المقرر أن يقام إكسبو 2020 في الفترة من 20 أكتوبر تشرين الأول 2020 وحتى العاشر من أبريل 2021.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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