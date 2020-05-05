- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 5 مايو 2020
بحث رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ونظيره رئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.
وناقش الجانبان عدداً من القضايا من بينها قضية ترسيم الحدود وتكوين لجنة فنية تُعنى باستكمال الترسيم على أن تشرع في مهمتها فور تكوينها.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات على الحدود وأن أي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين السودان وإثيوبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال اتصال هاتفي.. حمدوك و آبي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.