حمدوك يُجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري

الثلاثاء 5 مايو 2020 أجرى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد مصطفى مدبولى، تقدم من خلاله بالشكر للشعب المصري الشقيق ولقيادته للدعم الكبير الذي قدمته مصر للسودان مساهمة منها في مكافحة جائحة كورونا وقد تمثل الدعم الذي وصل عبر أربع طائرات عسكرية في الآلاف من سترات الحماية الشخصية، ومعدات معامل، معقمات، أدوية، ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم، ومعدات وأجهزة طبية متنوعة.

كما شدد رئيس الوزراء د عبدالله حمدوك على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وعمقها. من ناحيته أكد رئيس الوزراء المصري على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأن الشعب المصري لن يألوا جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم للسودان لمكافحة هذا الوباء.

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