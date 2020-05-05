ضبط مصنع عشوائي لتعبئة السكر بالخرطوم

تمكنت مباحث التموين بمحلية شرق النيل أمس من ضبط مصنع عشوائي لتعبئة السكر بمنطقة “الشيخ الأمين” .وضبطت المباحث المصنع العشوائي داخل منزل ، وقُدرت المضبوطات بـ “700” جوال سكر هندي زنة “50” كيلو ، وعدد “57” جوال زنة “5” كيلو ، وعدد “47” جوال زنة “10” كيلو . بالإضافة لمكينة خياطة وميزان كهرباء ، وأدوات تعبئة وكمية من الجوالات الفارغة باحجام مختلفة.

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وبحسب صحيفة الجريدة، تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهم.

الخرطوم: أخبار الخليج 365