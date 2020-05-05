اقالة الموظف المسؤول عن خطأ بث آذان المغرب قبل وقته بالتلفزيون

التاريخ: 05-مايو-2020
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اصدر التلفزيون القومي قرارا باقالة الموظف المسؤول عن خطأ بث آذان المغرب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قبل عشرة دقائق من الوقت المحدد و تعرض على اثرها التلفزيون لانتقادات واسعة.
واستند التلفزيون بحسب نص القرار بحسب صحيفة الجريدة والتي تحصلت على نسخة منه، على المادة 53 من قانون العمل.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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