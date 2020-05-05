اقالة الموظف المسؤول عن خطأ بث آذان المغرب قبل وقته بالتلفزيون

اصدر التلفزيون القومي قرارا باقالة الموظف المسؤول عن خطأ بث آذان المغرب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قبل عشرة دقائق من الوقت المحدد و تعرض على اثرها التلفزيون لانتقادات واسعة.

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واستند التلفزيون بحسب نص القرار بحسب صحيفة الجريدة والتي تحصلت على نسخة منه، على المادة 53 من قانون العمل.

الخرطوم: أخبار الخليج 365