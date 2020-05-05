خلف الله: القرارات الاقتصادية الجديدة تأتي تنفيذا لموجهات لجنةالطوارئ الاقتصادية

قال المهندس عادل خلف الله القيادي بالحريه والتغيير رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب البعث العربي الاشتراكي أن القرارات الاقتصادية التي اصدرها السيد رئيس الوزراء اليوم تأتي تنفيذا لما توصلت اليه اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعاتها مبينا بانها خطوة صحيحة لمعالجة اسباب الازمة الاقتصادية الموروثة ووضع السياسات الاقتصادية في الاتجاه الذي يضع الاقتصاد في الطريق الصحيح والقويم.

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واوضح خلف الله في تصريح بحسب سونا، ان هذه القرارات هي جزء من حزمة السياسات والبدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير لمجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منذ المناقشات الاولية حول موازنة 2020، وقال ان التهريب لاسيما تهريب الذهب والاعفاءات الجمركية والضريبية تحديا كبيرا امام الاقتصاد الوطني وساهم في تخريبه وفي تبديد موارد الخزانة العامة ونمو طبقة طفيلية من المنتفعين، واضاف أن المطلوب هو المضي في محاربة هذه الظواهر وذلك عن طريق تشكيل شركات مساهمة عامة في مجال الاستثمار في الذهب والمعادن وفي سلع الصادر واحلال الواردات وإدخال الصادرات في سلسلة القيمة المضافة وتشجيع الصناعة الوطنية مع انشاء بورصة المحاصيل حتي يتم قفل اي مجال للتهريب بجانب تعزيز احتياطات النقد الاجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وطالب خلف الله باستصدار عملة وطنية جديدة وذلك للسيطرة علي حجم الكتلة النقدية والتحرر من الكتلة النقدية غير المعلومة الكمية حتي يتم ضرب الاقتصاد الموازي والرمادي في مقتل وادخال انشطته في النشاط الحقيقي والقانوني.

الخرطوم: أخبار الخليج 365