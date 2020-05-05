نجمة الشاشة البلورية يسرية محمد الحسن في دردشة رمضانية :حلو مر مشروبي المفضل

باب الدردشة الرمضانية اليوم مع نجمة الشاشة اليلورية الاعلامية المرموقة ومربية الاجيال الاستاذة يسرية محمد الحسن حيث التقينا بها وتحدثت بشفافية وبكل وضوح عن اوقاتها وحياتها الشخصية خلال هذا الشهر المبارك.

وقد افادت لنا بالمثير في المساحة التالية:

# في البدء رمضان كريم استاذة يسرية؟

اهلا. ومرحبا ورمضان كريم عليكم وكل سنه وانتو طيبين

# نريد ان نعرف ماهو اول يوم صمتي فيه وكيف كان شعورك آنذاك؟

اول يوم اصوم فيه كنت في الابتدائي. والساعه 10 صباحا اكلت الساندوتش وشربت الموية وان الله يحب المحسنين.

# كيف تقضي اوقات الصيام؟

اوقات الصيام كل النساء يقضينها في التجهيز للفطور ونظافه البيت والصلاة وقراءة ما تيسر من القران.

# اجمل اوقات الصيام بالنسبة اليك؟

اجمل اوقات الصيام حين يدور الزمان دورته ويصادف الشهر شهر يناير او فبراير. عز البرد.

# موقف طريف مر بيك وانتي صائمة؟

موقف طريف عندما كنت بالطريق ووجدت احدهم يحمل بطيختين واحده بيده اليمين والاخري باليد اليسار ودون ان اشعر وعيناي مثبته علي البطيخ قلت له بصوت عالي اديني واحده. وافقت وهو يسلمني اياها…..واعتذرت لكنه اصر.

# هل صمت رمضان خارج السودان؟

نعم صمت بمدينة القاهرة المصرية وما ادراك ما القاهرة عظمة وروعة وجمال رمضان.

# اكثر الناس ترافقيهم خلال رمضان؟

ارافق زوجي فقط الي العمره ان شاء الله وابنائي.

# مشروبك المفضل في افطار رمضان ؟

الحلو مر مشروبي المفضل.

برنامج اذاعي وتلفزيوني محبب اليك في رمضان ؟

البرنامج المحبب الي في رمضان وبما انني احب اضحكوا بتسم. فهو بلا شك رامز جلال المجنون بيضحكني ويسعدني كتير بشقاوته ومقالبه السخنة.

# اصعب اوقات الصيام؟

اصعب اوقات الصيام الساعة الخامسة عصرا.

# هواية محببة اليك تمارسينها دوما؟

هوايتي القراءة والاستماع الى الاذاعة..

# كتاب تداومي على قرأته؟

كتاب الدين القران العظيم واقرا فيه ماتيسر ولا ابالغ.

# مسلسل تحرصي على متابعته خلال رمضان؟

الان لا احب المسلسلات.

# لونك الرياضي؟

لوني الرياضي الموج الازرق.

# امنية تحققت واخرى تسعي لتحقيقها؟

امنياتي محققه باذن الله والحمد لله رب العالمين تمنيت تغييير النظام وحدث.

# وصية غالية لاعلاميي اليوم؟

الوصيه ليس هناك شي اسمه مستحيل……وتحياتي لكم اينما كنتم وكل سنة وانتوطيبين.

صحيفة صوت الأمة