حزب الأمة يرحب بالمساعدات المصرية والإماراتية

توجه حزب الامة بقيادة مبارك الفاضل بالشكر لحكومتي دولتي مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وولي عهده سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمهم للقطاع الصحي في البلاد لمواجهة جائحة كرونا .

واشار حزب الأمة في بيان له بحسب سونا امس الى أن حكومة الفترة الانتقالية ورثت وضعا صحيا مأزوما ومأساويا عن نظام الإنقاذ البائد ادى الى صعوبة مواجهة هذه الجائحة الفتاكة بهذا الوضع المتهالك .

وفيما يلي نص البيان :-

حزب الأمة

بيان حول الامدادات الطبية المصرية والاماراتية للسودان لمكافحة جائحة كورونا

نتقدم نحن في حزب الأمة بعظيم شكرنا وامتنانا وتقديرنا للأخوة الاشقاء بجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والاخوة الاشقاء بدولة الامارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الجسر الجوي والمساعدات الطبية والانسانية لاخوتهم واشقائهم بالسودان للمساعدة في مجابهة واحتواء جائحة كوفيد 19 والتي فتكت بمعظم دول العالم.

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لقد ورثت حكومة الفترة الانتقالية وضعا صحيا مأزوما ومأساويا عن نظام الإنقاذ البائد الذي اهمل البنيات التحتية واضاع كل موروث دولة الرعاية الاجتماعية التي كانت تتمتع بها البلاد مما ادى الى صعوبة مواجهة هذه الجائحة الفتاكة بهذا الوضع المتهالك.

ان هبت الاشقاء بمصر الشقيقة وذلك بتسيير جسر جوي للسودان ووقفة الاشقاء بالإمارات الشقيقة بارسال المساعدات الطبية والانسانية في هذا الظرف الدقيق والعصيب الذي تمر به كل دول العالم لهو خير دليل على صدق الاخوة ومتانة العلاقة التي تربط بين شعوب هذه الدول.

إننا في حزب الأمة نيابة عن جماهير الأنصار وحزب الأمة خاصة والشعب السوداني عامة اذ نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا للاخوة بجمهورية مصر ودولة الامارات الشقيقتين نؤكد على متانة ما يربطنا مع اشقائنا الذين ما تقاعسوا يوما عن مد يد العون لاشقائهم بالسودان.

والشكر موصول لسفير دولة الإمارات سعادة الاخ محمد الجنيبي وسعادة سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم وسعادة الأخ احمد عدلي القنصل العام لجمهورية مصر العربية علي مبادراتهم وجهدهم في إيصال هذه المساعدات في هذه الظروف العصيبة حرصا منهم على سلامة اهلهم في السودان.

مبارك الفاضل المهدي

الخرطوم: أخبار الخليج 365