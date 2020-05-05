رشيد سعيد: لاحظنا التزام المواطنين باجراءات منع انتشار كورونا

أشاد الاستاذ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام بإلتزام المواطنين بولاية الخرطوم خلال اليومين الماضيين بالموجهات العامة للجنة العليا للطوارئ الصحية فيما يتعلق باجراءات مكافحة جائحة كورونا المتمثلة في الالتزام بضوابط حظر التجوال .

Advertisements

وقال رشيد خلال حديثه للمنصة القومية لمكافحة جائحة كورونا بحسب سونا مساء امس”بدأنا نلاحظ إلتزاما متزايدا بالموجهات الصادرة عن وزارة الصحة ومن الأجهزة الامنية فيما يتعلق بإجراءات منع انتشار الكورونا” مستحسنا هذا السلوك وفائدته في المساعدة لعبور الجائحة .

وأضاف رشيد أن مساء امس تم تخصيص منصة (سودان بلا كرونا) للإحتفال باسبوع المرورالعربي للعام 2020م تحت شعار (الطريق الامن مسئولية جماعية) مبينا أن احتفال هذا العام يأتي في ظل ظروف إستثنائية مرتبطة بجائحة كورونا.

الخرطوم: أخبار الخليج 365