عاجل| موعد الإفطار وساعات الصيام في اليوم الثانى عشر من شهر رمضان المعظم

الثلاثاء 5 مايو 2020

ينشر "اخبار الخليج 365 365" موعد الإفطار فى اليوم 12 من شهر رمضان، وذلك فى دولة السودان، وعلى المقيمين خارج البلاد مراعاة فروق التوقيت. ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثانى عشر من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة ٦:١٥ مساءً. ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وأخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام.



ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والسابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 11 دقيقة ، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجددي قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة ، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتتم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 24 مايو المقبل .