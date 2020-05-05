ولاية الجزيرة تشكو من عدم توفر غاز الطبخ وسعر الأسطوانة “1200” جنيه

الخليج 365 :

شكا مواطنو ولاية الجزيرة من عدم توفر الخبز والوقود وغاز الطبخ لما يقارب شهرا من الآن. وكشف بدوي يوسف الخبير الإستراتيجي في حديثه (لليوم التالي) عن ارتفاع سعر ملء أسطوانة الغاز ليبلغ (1200) جنيه مؤكدا عدم توفر الغاز بهذا المبلغ.

وزاد: إ”ن وجدت الأسطوانة فإنها لا تكفي أسبوعين لأن تعبئتها ناقصة”، لافتا إلى عدم توفر الوقود منذ أكثر من شهر وإلى أن سعر جالون البنزين بلغ ألف جنيه، وقال: “عاد مواطنو الولاية إلى استخدام الفحم والذي بلغ سعر الجوال منه ألفي جنيه، علما بأن الاستهلاك اليومي للأسر من الفحم لا يقل عن (100) جنيه”، مشيرا إلى أن الفحم غير عملي ويأخذ وقتا طويلا كما أنه بطيء في الطبخ. مؤكدا وجود لجان المقاومة وقال: “لكن في ظل الانعدام لا يوجد دور لهم” وكشف عن توقف ورود حصص الولاية من المستودعات.

ووصف عملية وصول حصص الولاية من الغاز بأنها غير منتظمة؛ وقال: “تصل الحصص بعد شهرين أو بعد شهر وأحيانا ترد من الخرطوم أو من مستودع خاص بشركة أبريل بالقرب من الولاية”.