عاجل| توجيه مهم من البرهان وحمدوك بشأن للكوادر الصحية

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الإثنين 4 مايو 2020
كتب
محمد أمين
أجرى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم (الاثنين) مشاورات حول الوضع الصحي بالبلاد وتأثيرات جائحة كورونا على المستشفيات العامة، واطلعا على تقارير عن الاوضاع في الولايات.
وذكر بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء، أن الرئيسين وجها بالاستفادة القصوى من المساعدات الطبية التي وصلت البلاد من الدول الصديقة والشقيقة، وآخرها من جمهورية مصر العربية، وتوزيع المعدات والألبسة الواقية على كل الولايات.
واتفق رئيسا مجلسا السيادة الوزراء على تخصيص ميزانية لمكافآت كبيرة وفورية للكوادر الصحية والطبية العاملة في مواجهة مرض كورونا.
وعبرا عن تقديرهما للدور الكبير الذي تلعبه الكوادر الطبية والصحية بالبلاد في ظل ظروف عمل صعبة، وضرورة توفير كل معينات العمل لهم، وشددا على أهمية إستئناف تقديم الخدمات الطبية لكل المرضى بالمستشفيات مع اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية اللازمة للكوادر الطبية.
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