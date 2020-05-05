جمال سالم يوجه رسالة إلى جماهير الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه الدولي الأوغندي جمال سالم حارس مرمى فريق الهلال رسالة الى جماهير ناديه من مقر إقامته في العاصمة كمبالا حيث أعلن افتقاده لهدير مدرجات الجوهرة الزرقاء وطالب جماهير الهلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة،خطر فايروس كورونا المستجد وان يكونوا بأمان وبعد نهاية الفايروس سيلتقون وكتب سالم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (نحن نفتقدكم لكن بحاجة إليكم لتكون في امان.. ابقوا بالمنزل حتى نلتقي مرة أخرى كونوا بخير)،وكان جمال سالم قد غادر إلى بلاده من أجل الانضمام لمنتخب المرافعات الذي كان يستعد لمواجهة منتخب جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا ٣٠٢١ التي تأجيلها بسبب كورونا الأمر الذي حال دون عودته للخرطوم. المادة السابقة (سوداكال) يتخذ قرار بشأن الجهاز الفني الحالي للمريخ

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