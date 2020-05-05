(سوداكال) يتخذ قرار بشأن الجهاز الفني الحالي للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد المكتب الإعلامي لنادي المريخ، صدور توجيه من رئيس النادي ( آدم سوداكال) الى المكتبالتنفيذي بفتح تحقيق حول ما أثاره مدرب اللياقة بفريق الكرة الالماني (توماس مويير) ومن ثم رفع تقرير نهائي حول حقيقة الوضع،وكان توماس قد ادلى بتصريحات يوم أمس كشف فيها عن اوضاع معيشية صعبة في ظل انعدامالغاز والطعام والكهرباء وعدم قدرتهم على تحويل نقودهم الى العملة المحلية.

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