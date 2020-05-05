جهاز المغتربين يبحث فرص توظيف الصرافات لتحويلات المغتربين

الخليج 365 : كشف مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن مبادرة بين جهاز المغتربين وبنك السودان المركزي لتهيئة البيئة المثالية لتحويلات المغتربين وإعادة الثقه بين المغترب والدوله فى الفترة المقبلة . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم ممثلي الصرافات حيث بحث اللقاء عدد من التحديات التى واجهت الصرافات فى المرحلة السابقة بالإضافة إلى إمكانية إعادة توظيفها فى تحويلات المغتربين وتوسيع شبكه المراسلين فى الخارج وتحقيق المزيد من المرونة تجاه تحويلات المغتربين بالتفاكر مع بنك السودان المركزي . وإستعرض الإجتماع بحسب ( سونا ) مشروع النظام الإلكتروني الذى يعمل على ربط تحويلات المغتربين بتأشيرة الخروج وغيرها من المعاملات عبر بطاقه ذكيه وتطبيق يعمل بنظام النطاقات لتغطية كافه خدمات المغتربين بالتنسيق والتعاون مع شركه سايبر وشركة ريمتت. المادة السابقة الضربة القاضية لـ”ابن راشد”.. دبي تخسر عقد “إكسبو 2020” ومليارات الدولارات تتبخر المقالة القادمة بعيون عجيبة ولدغة سامة.. “دبابير القتل” تغزو أميركا لأول مرة .!

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