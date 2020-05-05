ضربة قاسية على رأس محمد بن سلمان.. “سابك” السعودية تخسر ربع مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خسرت الشركة السعودية للصناعة الأساسية “سابك” أكثر من ربع مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تحولت الشركة إلى الخسارة في الربع الأول 2020، على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع الإيرادات المتأتية من المبيعات.

وقالت “سابك”، في إفصاح للبورصة السعودية (تداول)، الاثنين، إن صافي خسارتها بنهاية آذار/مارس الماضي، بلغ 950 مليون ريال (253.3 مليون دولار)، مقارنة مع ربح بقيمة 3.41 مليارات ريال (909 ملايين دولار) في الربع الأول 2019.

وتراجعت مبيعات الربع الأول من العام الجاري إلى 30.83 مليار ريال (8.22 مليارات دولار) مقابل 37.37 مليار ريال (10 مليارات دولار) قبل عام.

هذا وتأتي النتائج المتراجعة مدفوعة برسوم غير متكررة، وبيئة تسعير صعبة للبيع بأقل من الفترة المقابلة من 2019، وانخفاض الطلب على منتجات الشركة تحت ضغوط تفشي جائحة كورونا.

وقالت الشركة، إنها تسجل فائضا في معروض المنتجات بسبب ضعف الطلب، ما سيضع تأثيرات سلبية على أسعار المنتجات للمستهلكين، “وهذا سيظهر في الربع الثاني من العام الجاري”.

يأتي ذلك، عقب ما شهدته الأسهم السعودية خلال جلسة تداول أمس الأحد، من هبوط حاد بعد تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان قال فيها إن المملكة ستتخذ إجراءات “مؤلمة” لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة “كورونا”.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تداولات أولى جلسات الأسبوع منخفضا بنسبة 7.4 بالمئة، إلى مستوى 6585 نقطة بخسائر بلغت نحو 527.32 نقطة.

وهبطت غالبية الأسهم بالحدود القصوى (10 بالمئة)، ومنها سهم زين السعودية، الذي هبط إلى 10.98 ريال، وأغلقت جميع الأسهم باللون الأحمر، باستثناء “حلواني إخوان”، الذي ارتفع 9.93 بالمئة.

وهبط سهم “أرامكو” السعودية بنسبة 5.2 بالمئة عند الإغلاق، وهبط قطاع الطاقة بنحو 5.72 بالمئة، وشهدت جميع القطاعات هبوطا جماعيا، بصدارة قطاع النقل بنسبة 9.97 بالمئة، تلاه قطاع التطبيقات بنسبة 9.95 بالمئة، وحل قطاع السلع الرأسمالية ثالثا بنحو 9.50 بالمئة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في مقابلة مع تلفزيون “العربية” في وقت متأخر السبت إن “استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة” لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وقال الجدعان في تصريحاته التي شكلت “صدمة” لدى كثير من المستثمرين بسوق المال السعودي، إن بلاده قد تقترض نحو 60 مليار دولار لسد العجز الضخم في الميزانية.

وقالت شركة “جدوى للاستثمار” السعودية الخميس إنها تتوقع أن تقوم المملكة بتسجيل عجز قياسي في الميزانية لعام 2020 تبلغ قيمته 112 مليار دولار.

وفي نيسان/أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2.3 في المئة. بينما قالت “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث إن الانكماش سيكون بنسبة 5 بالمئة على الأقل.