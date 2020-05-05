تغريدات “لئيمة” من السعودية والإمارات لتمرير مشروع التطبيع ولكن هكذا جاء الرد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضمن مسلسل الهجوم السعودي من قبل بعض الكتاب على القضية الفلسطينية ومحاولة تهميشيها تمهيداً للتطبيع مع إسرائيل، تنكر باحث سعودي للقضية الأهم عربياً وإسلامياً.

وقال الباحث السعودي خالد الزعتر، المطبل لنظام، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” من هي #فلسطين، لم أعد اعرفها”.الرد جاء صاعقاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لقنوا الخبيث المزروعي درساً قاسياً، مؤكدين أن القضية الفلسطينية يعرفها أصحاب النخوة.يأتي ذلك ضمن حملة منظمة يقودها الذباب الإلكتروني التابع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ضد القضية الفلسطينية، علاوة على انتاج مسلسلات تمهد للتطبيع مع إسرائيل.

وكانت مجموعة قنوات إم بي سي السعودية رفضت وقف مسلسلي “أم هارون”، و”مخرج7″، اللذين تبثهما يوميا منذ بداية شهر رمضان، عقب اتهامات وجهت إليهما بالترويج للتطبيع مع إسرائيل.

وبدأت حملة منظمة للتطاول على القضية الفلسطينية، تقودها حسابات سعودية وإماراتية خلفها شخصيات معروفة في أبوظبي، تسعى إلى تمرير مشروع التطبيع العربي حسب مخطط صفقة القرن.

وفي السياق علق المستشرق اليهودي يارون فريدمان، على العاصفة الإسرائيلية التي تجتاح المسلسلات العربية في رمضان، خاصة مسلسل “أم هارون” الذي يعرض معاناة اليهود في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن دول الخليج تستعد للتطبيع مع إسرائيل.

وأثارت تلك المسلسلات جدلاً واسعاً خاصة أنها أثارت ضجة انتهكت هدوء رمضان، لأن من شارك في إنتاجه مسؤولون في عدة دول خليجية، وتم تصويره في دولتي الإمارات والكويت، ويبث حاليا في جميع أنحاء العالم العربي على قناة MBC السعودية.

وأضاف يارون فريدمان، خريج جامعة السوربون، وباحث في الشؤون الإسلامية بمعهد التخنيون، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن “المسلسل أغضب المشاهدين العرب من تصوير اليهود كضحايا، بدلا من تسليط الضوء على نكبة الفلسطينيين، وتصوير قيام إسرائيل على أنها “نهاية الانتداب البريطاني في إسرائيل”، بدلا من “نهاية الانتداب البريطاني في فلسطين العربية”.