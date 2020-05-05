مذيع “الجزيرة” يثير ضجة واسعة في عمان بعد إساءته للسلطان قابوس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

آثار مذيع قناة “الجزيرة” القطرية، فيصل القاسم، عاصفة غضب عمانية، بعد إساءته لسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.

وحمل عمانيون، قطر، مسؤولية الإساءة للسلطان الراحل، مؤكدين أن مذيع “الجزيرة” لن يجرؤ على القيام بتلك الإساءات بدون توجيهات من قناته.

وعلى خلفية تصاعد الغضب العماني، تصدر هاشتاق “#مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس” ترند الأعلى تغريدا في سلطنة عمان.

ونشر القاسم تغريدة أشار فيها إلى الدول العربية التي قال إنها تطبع أو تدافع عن إسرائيل، وأرفق تغريدته بصورة تجمع السلطان قابوس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف: “لكن ألا تعيش السلطة الفلسطينية التي تمثلهم في الحضن الإسرائيلي، وتقتات على الفتات الصهيوني؟ ألا تتحالف حركات المقاومة مع إيران التي تحتل 4 عواصم عربية؟”

​من جانبه، شن المعلق العماني بقنوات “بي إن سبورت” الرياضية، خليل البلوشي هجوماً حاداً على فيصل القاسم. وقال: “فيصل القاسم ومن هم على شاكلته أوجعتهم سياسة السلطنة فخرجوا ينبحون في رمضان في محاولة أن ينفلتوا من أغلالهم التي قيدتهم في هذا الشهر الفضيل لأنهم ليسوا إلا شياطين يبحثون عن فتنة”.

وأضاف: “يبدو أن تصريحات بن علوي الأخيرة أوجعت الصهاينة سواء في إسرائيل أو العرب منهم فأطلقوا كلابهم لتنبح ضد السلطنة فهناك من غرد عن اقتصاد السلطنة وأخر عن سياستها”.