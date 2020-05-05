السعودية تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس”كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سجلت السعودية، اليوم الاثنين، أعلى معدل إصابات يومي بعدوى فيروس “كورونا”، حيث ازدادت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 28 ألف حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد “شهدت 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28656 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين”.

ولفت العبد العالي، إلى أن 13% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و87% لدى ذكور، وذكر أن 23989 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و 2 مايو، و8 حالات يوم 3 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 191 متوفيا، كما أعلن عن رصد 342 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4476 شخصا.