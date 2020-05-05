رئيس الوزراء يصدر قرارات إقتصادية مهمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة ابرزها إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.

بجانب إلغاء نسبة ال (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات.

كما تضمنت القرارات إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية.

وتحديد نسبة (10%)من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع إتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز. بالاضافة للسماح بمرور المقطورات وإتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب.

وشملت القرارات إنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.

ووجه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارات(شؤون مجلس الوزراءو المالية والتخطيط الإقتصادي والصناعة والتجارةوالداخليةوالحكم الإتحادي)وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. المادة السابقة (الفياجرا) لعلاج ( (الفياجرا) لعلاج ( كورونا ) دليل علمي مفرح يثير جدلا على مواقع التواصل.! المقالة القادمة بيان مصري عاجل بعد أنباء فض قوات الأمن الكويتية احتجاجات للعمالة المخالفة

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