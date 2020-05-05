(الفياجرا) لعلاج ( كورونا) دليل علمي مفرح يثير جدلا على مواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الفياجرا علاج لكورونا، يا محاسن الصدف”، هكذا سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خبر مفرح زفه تقرير نشرته شبكة cnbc، بشأن تداخل الفياجرا مع أكسيد النيتريك المستنشق، وفق ما أكدت مجموعة من الباحثين الطبيين.

وبحسب التقرير يجري العلماء التجارب لبيان ما إذا كان أكسيد النيتريك المستنشق، يمكن أن يساعد في علاج مرضى “كوفيد 19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة عشرات الآلاف حول العالم.

وفي سعي لتأكيد البشرى الكبيرة التي أثارت سخرية عدد كبير من المتابعين واستبشار آخرين، تجري الدراسات والتجارب السريرية الجارية في مستشفى ماساتشوستس العام إلى معرفة ما إذا كان هذا العلاج يمكن أن يساعد في إنقاذ المرضى،ولفت الباحثون إلى أن أكسيد النيتريك الذي يدخل غي تصنيع الحبة الزرقاء، قد يؤدي إلى عدم الاضطرار إلى التنبيب في مداواة المرضى وربما حتى تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية.