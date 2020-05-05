نجم مسرح مصر يكشف كيف وقع ضحية لمقلب رامز جلال

حل الفنان المصري حمدي الميرغني نجم عروض “مسرح مصر”، ضيفا على حلقة الجمعة من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض عبر شاشة “MBC” في شهر رمضان.

وتعرض الميرغني بحسب العربية نت لمقلب رامز جلال، حيث لم تفلح استغاثاته وصرخاته في إيقاف ذلك، وتأكيده له أنه سيخسر زملاءه بهذه الطريقة.

وبعد انتهاء الحلقة حرص الميرغني على الكشف عن كواليس ما جرى، حيث رد عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” عن السؤال الذي يود الجميع معرفة إجابته وإن كان على علم مسبق بالمقلب أم لا

هذا وقال أنه تلقى اتصالا من الإعلامية أروى لتعرض عليه الظهور في برنامج يدعى “كرسي الحقيقة”، وبعدها شجعه مدير أعماله على الظهور في البرنامج، خاصة وأن أروى تحظى بمشاهدة كبيرة في دول الخليج والمنطقة العربية.

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ليوافق الميرغني على الذهاب إلى البرنامج، إلا أنه خلال التصوير فوجئ بظهور رامز جلال الذي وصفه بـ “المجنون حبيبي”، ووقتها أدرك الميرغني أنها النهاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)