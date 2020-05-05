مشاورات بين البرهان وحمدوك حول الوضع الصحي بالبلاد

أجرى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء مشاورات متعددة نهار الإثنين حول الوضع الصحي بالبلاد وتأثيرات جائحة كورونا على المستشفيات العامة، كما اطلعا على عدد من التقارير حول الوضع في الولايات المختلفة.

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وعبرا عن بالغ تقديرهما للدور الكبير الذي تلعبه الكوادر الطبية والصحية بالبلاد في ظل ظروف عمل صعبة، وضرورة توفير كل معينات العمل لهم، وشددا على أهمية إستئناف تقديم الخدمات الطبية لكل المرضى بالمستشفيات مع اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية اللازمة للكوادر الطبية.

ووجه رئيسا المجلسين بالاستفادة القصوى من المساعدات الطبية التي وصلت البلاد من الدول الصديقة والشقيقة، وآخرها من جمهورية مصر، العربية، وتوزيع المعدات والألبسة الواقية على كل الولايات، كما اتفقا على تخصيص ميزانية لمكافآت كبيرة وفورية للكوادر الصحية والطبية العاملة في مواجهة مرض كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)