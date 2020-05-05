اقتصادي : على الحكومة الهيمنة على الصادر والوارد

قلل الخبير الاقتصادي عادل محجوب، من خطوة إلغاء نسبة الـ(10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها، بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين، والتي اصدرها رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ضمن قرارات اخرى اليوم .

وقال إن قطاع الوارد خاضع لرسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ، و ارباح أعمال، اما الصادر كان خاضع فقط لضريبة ارباح اعمال وبمعالجات ضعيفة جدا، لان المعالجات الضريبية تتم استنادا على القيم الجمركية للصادر والوارد معا.

وإضاف : معلوم ان القيمة الجمركية للصادر بالجنيه السودانى وهى اساس المعالجات الضريبية، موضحا بان المعالجة تكون بعيدة جدا عن قيمة الصادر الحقيقية بالعملة الحرة ( كما وقيمة)، خاصة في اكبر الصادرات (الذهب )، وذلك لوجود ثغرات تهريب وتجنيب كثيرة جدا، واخطرها فقدان المصداقية بالاقرارات عن حجم التعاملات.

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ونوه محجوب،بحسب صحيفة (السوداني) الى ان عدم مصداقية الاقرار بالمعاملات وعودة عائدات الصادر الحقيقية ، تعد مبرر كاف لتدخل الدولة المباشر في التصدير والاستيراد .

وطالب محجوب، بهيمنة الدولة على كل عمل الصادر عبر شركة قومية تتبع لوزارة المالية بسلة سلع تشمل (الذهب- اللحوم و الضأن الحى – الحبوب الزيتية – الصمغ العربى – الاعلاف – القطن – اخرى )، مع القيام باستيراد السلع الاستراتيجية (المواد البترولية _ الدقيق – الدواء- الاحتياجات الحكومية )، مشيرا الى ان هذا الإجراء يعد افضل من اى اجراءات ضريبية، لاسهامه المباشر في الاصلاح الهيكلى للموازنة والميزان التجاري .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)