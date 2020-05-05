التاريخ: 04-مايو-2020
0 مشاهدة
أعلن خالد الشيخ، القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة أن السفارة بدأت اليوم “الإثنين” حصر وتسجيل السودانيين العالقين بمصر، ممن يرغبون في العودة إلى السودان على نفقتهم الخاصة، مع تكفلهم بنفقات الحجر الصحي أيضاً.
وقال الشيخ لـ(صحيفة اليوم التالي): نتوقع إقبالاً كبيراً على التسجيل، وننتظر التوجيه من الخرطوم مع اكتمال عدد ركاب الطائرة الأولى لبدء عمليات العودة للبلاد، وتوقع أن يسهم الدعم الطبي المصري المقدم للسودان في حل الأزمة، مبيناً أن السفارة خاطبت وزارة الصحة المصرية وطلبت منها دعماً طبياً للسودان قبل أسبوعين، وقال إن بعض الشركات السودانية العاملة بمصر ستتكفل بتوفير كميات كبيرة من المعقمات، مقدماً الشكر لمصر على هذا الدعم المقدر، وقال إن مصر تقف مع السودان دوماً في الأزمات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الشيخ: نحصر العالقين الراغبين في العودة باشتراط حجرهم صحياً على نفقتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.