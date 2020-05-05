خالد الشيخ: نحصر العالقين الراغبين في العودة باشتراط حجرهم صحياً على نفقتهم

أعلن خالد الشيخ، القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة أن السفارة بدأت اليوم “الإثنين” حصر وتسجيل السودانيين العالقين بمصر، ممن يرغبون في العودة إلى السودان على نفقتهم الخاصة، مع تكفلهم بنفقات الحجر الصحي أيضاً.

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وقال الشيخ لـ(صحيفة اليوم التالي): نتوقع إقبالاً كبيراً على التسجيل، وننتظر التوجيه من الخرطوم مع اكتمال عدد ركاب الطائرة الأولى لبدء عمليات العودة للبلاد، وتوقع أن يسهم الدعم الطبي المصري المقدم للسودان في حل الأزمة، مبيناً أن السفارة خاطبت وزارة الصحة المصرية وطلبت منها دعماً طبياً للسودان قبل أسبوعين، وقال إن بعض الشركات السودانية العاملة بمصر ستتكفل بتوفير كميات كبيرة من المعقمات، مقدماً الشكر لمصر على هذا الدعم المقدر، وقال إن مصر تقف مع السودان دوماً في الأزمات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)