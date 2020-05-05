آبي أحمد: العلاقة المتينة مع السودان لا تسمح باي توترات على الحدود

بحث رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك, عبر اتصال هاتفي مع نظيره الإثيوبي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وأجرى حمدوك، اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي اليوم الاثنين، ناقش عدة موضوعات.

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و قال رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال الاتصال، إن العلاقات بين السودان وإثيوبيا ومتانتها لا تسمح بأية توترات على الحدود بين البلدين و أكد آبي، بحسب صحيفةالسوداني أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات على الحدود وأن أي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين السودان وإثيوبيا.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا من بينها قضية ترسيم الحدود وتكوين لجنة فنية تعنى باستكمال الترسيم على أن تشرع في مهمتها فور تكوينها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )