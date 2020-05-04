الآلية المشتركة تدعو لتوحيد الخطاب الاعلامي للسلطة الانتقالية 

الإثنين 4 مايو 2020

كتب محمد أمين

بحثت الآلية الاعلامية المشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير اليوم (الاثنين) سبل تطوير وسائل الإعلام الرسمية، وإنشاء قنوات تواصل جديدة توفر سرعة تدفق المعلومات، تضمن سلامة وصول الأخبار من مصادرها إلى المواطن.



ودعا رئيس الآلية عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، إلى ضبط الخطاب الحكومي في مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية، لتحقيق أهداف الثورة، وتقديم خطاب إعلامي يعبر عن كافة المكونات الاجتماعية والثقافية.

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ومن جانبه أكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد، دعم وزارته لعمل اللجنة وتعزيز قنوات التواصل بين المسؤولين الحكوميين وقيادات الحرية والتغيير، مع الجمهور، بما يحقق مبدأ حصول المواطن على المعلومات، وسد المجال أمام مروجي الشائعات.

وناقش الاجتماع ورقة لتطوير الإعلام المرئي والمسموع أعدها مدير وكالة السودان للأنباء ، محمد عبد الحميد، ومدير الأخبار والبرامج السياسية بالإذاعة والتليفزيون ماهر أبو الجوخ، كما ناقش ورقتين لتطوير الصحافة المكتوبة، والإعلام البديل.

وشكلت الآلية الإعلامية ضمن مصفوفة مهام الفترة الانتقالية العاجلة بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير لتولي مهمة التبشير بمهام المرحلة الانتقالية وضمان التواصل الفعال مع كافة قطاعات الشعب السوداني.