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الإثنين 4 مايو 2020
كتب
محمد أمين
شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم ( الاثنين) في القمة الافتراضية لدول عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرس.
ودعا البرهان لدى مخاطبته القمة إلى ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، حتى يتسنى له مواجهة جائحة كورونا.
ومن ناحيته قال وزير الدولة بوزارة الخارجية،عمر قمر الدين، في تصريح صحافي ان مشاركة السودان في القمة يمثل اهمية خاصة باعتباره من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز .
واشار قمر الدين إلى أن القمة قررت في بيانها الختامي تكوين فريق عمل لمجابهة جائحة كورونا الذي أسس تحت شعار اننا مجتمعون لمواجهة الجائحة.
وأضاف أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي انتهز فرصة مخاطبة القمة ، ودعا الي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب حتي يتمكن من مجابهة جائحة كورونا.
وقال وزير الدولة بالخارجية إن السودان سيشارك في فريق العمل الذي سيتم تكوينه من أجل التضامن لمجابهة كورونا .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | البرهان يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب لمواجهة وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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