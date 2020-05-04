‎السودان واثيوبيا يتفقان على تشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود  

الإثنين 4 مايو 2020

كتب محمد أمين

بحث رئيس الوزراء السودان، عبدالله حمدوك مع نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، ترسيم الحدود، وتكوين لجنة فنية تشرع فورا في استكمال ترسيم الحدود بين البلدين.

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وقال مجلس الوزارء في بيان اليوم (الاثنين) أن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات على الحدود.

وأضاف في الاتصال الهاتفي أن أي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين السودان وإثيوبيا.‎