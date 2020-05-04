شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي بشكل طفيف امام الجنيه فى بداية تداولات الاثنين مدفوعة بزيادة المعروض من العملات الأجنبية وتراجع الطلب عن السابق. وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 131جنيها مقارنة ب 132 جنيها خلال الأيام الماضية فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 30 جنيها والدرهم الإماراتي 33جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 140جنيها وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات إلى ضعف الطلب حاليا مقابل زيادة المعروض

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ السوداني ان معظعم التجار أصبحت بحوزتهم بضائع وان من يملكون أموال يشترون العملات الأجنبية باسعار متدنية خاصة بعد أن تمكنت اللجنة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي من

تأمين كميات كبيره من الوقود والقمح متوقعا مزيد من الانخفاض فى اسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأمين كميات من الوقود تراجع طفيف فى أسعار العملات الأجنبية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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