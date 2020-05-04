مزارعو قمح : ضعف سعر التركيز وراء إحجامنا عن تسليمه للبنك...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصف ممثل المزارعين بالولاية الشمالية فتحي حامد انتاجية القمح في الموسم الشتوي بغير المسبوقة.

وقال لـ(السوداني)إن متوسط إنتاج الفدان بلغ 15 جوال بينما بلغت اعلي انتاجية 20 _ 25 جوال للفدان، مؤكدا ان نسبة 80% من مزارعي الولاية الشمالية يزرعون بالتمويل الذاتي لعدم تجاوز مساحاتهم الـ15 فدان.

أضاف: اما كبار المزارعين والشركات فيتم تمويلهم عبر البنك الزراعي ومنافذ التمويل الاخرى، مشيراً إلي أن كافة المزارعين الذين تمولوا ذاتيا لم يسلموا انتاجهم من القمح للبنك الزراعي بسبب ضعف السعر الذي يحدده البنك بـ3500 جنيه للجوال مقارنة بسعر السوق الذي يبلغ فيه سعر الجوال 5 الف جنيه ، مشيرا إلي أن معظم المزارعين يفضلون زراعة الفول المصري لانتاجيته العالية في الأراضي الخصبة .