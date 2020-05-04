إغلاق محطات الوقود بولاية شمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلنت الادارة العامة للتجارة والتعاون والنقل والبترول بشمال كردفان اغلاق محطات الوقود بالولاية وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا.وقال الاستاذ يسن بشير حمد مدير الادارة، في تصريحات لوكالة الانباء “سونا” ان اغلاق محطات الوقود جاء انفاذا لموجهات اللجنة العليا للطواريء الصحية بالولاية و مخرجات لجنة امن محلية شيكان،واشار الى التدابيرالتى اتخذت و التي من بينها منع التجمعات والحشود لضمان منع انتشار الجائحةواضاف يسن حمد ان الادارة تعمل جاهدة لانفاذ هذه الموجهات وفقاً للاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا بكافة محطات الوقود وابان ان الادارة حريصة على توفير الوقود للجهات التى لديها استثناء كالجهات .الامنية والكوادر الصحية وفق ما جاء في هذه الضوابط. المادة السابقة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأثنين في بنك السودان المركزي المقالة القادمة مزارعو قمح : ضعف سعر التركيز وراء إحجامنا عن تسليمه للبنك الزراعي

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