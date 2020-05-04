عاجل | وصول مساعدات مصرية إلى الخرطوم والحكومة تشيد بمبادرة الرئيس السيسي

الإثنين 4 مايو 2020

كتب محمد أمين

وصلت مطار الخرطوم اليوم الأثنين (٤) طائرات عسكرية مصرية تحمل الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديمها لحكومة وشعب السودان.



وكان في استقبال الدعم المصري عضو مجلس السيادة الانتقالي، صديق تاور، وكبير مستشاري رئيس الوزراء، الشيخ خضر، و السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية.

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وتشمل المساعدات عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، معقمات، أدوية ومحاليل وريدية، اجهزة تعقيم و معدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة الكورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، في تصريح صحافي، ان حكومة وشعب السودان يتقدمون للأشقاء في جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، بالشكر والتقدير على هذه البادرة الهامة والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

واشاد صالح بطاقم السفارة المصرية في الخرطوم، بقيادة السفير حسام عيسى، على الجهد الذي بذل في سبيل توفير هذه الإحتياجات العاجلة للقطاع الطبي والصحي في اطار مكافحة جائحة الكورونا.