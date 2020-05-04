السودان يتلقى موافقة واشنطن على تعيين أول سفير منذ 25 عاماً

الإثنين 4 مايو 2020

اعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تلقيها موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاثنين، إن تلك الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأمريكية، وترفيعها إلى مستوى السفراء، بعد أن كانت منحصرة على مستوى القائمين بالأعمال لأكثر من ربع قرن من الزمان بسبب سياسات النظام البائد.

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وأكدت وزارة الخارجية السودانية استمرارها في العمل الجاد على تحقيق أهداف الثورة واستعادة مكانة السودان الدولية لكي يلعب دوره المأمول، بعزة وكبرياء، في تبادل المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة لخدمة الشعب السوداني من أجل الحرية والكرامة والمساواة والرفاه والعدالة.

وكانت الولايات المتحدة والسودان أعلنتا أواخر العام الماضي أنهما قررتا العودة إلى تبادل السفراء، بعد انقطاع استمر نحو ٢٥ عاما.