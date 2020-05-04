تلقى رئيس الوزراء السوداني رئيس منظمة الإيقاد الدكتور عبدالله حمدوك اليوم، رسالة تهنئة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي والذي عبر فيها عن التقدير لمجهودات الإيقاد ودولها الأعضاء وسكرتيرها التنفيذي ومبعوثها الخاص إسماعيل وانى على اهتمامهم المتواصل من أجل إنجاح العملية السلمية والانتقال في دولة جنوب السودان.



وأثنى تيبور على الاجتماع الافتراضي الأخير الذي انعقد حول الجنوب وأقر بأهميته، كما أمن على أهمية البيان الذي ناشدت فيه الإيقاد كل قادة الجنوب لاتخاذ خطوات مسؤولة في غضون الأيام القادمة لتنفيذ البنود الرئيسة للاتفاقية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة جهودها مع الايقاد لتحقيق الأهداف المشتركة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| رسالة هامة من مسئول أمريكي لـ"حمدوك".. هذا ما جاء فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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