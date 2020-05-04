عاجل.. 4 طائرات مساعدات طبية من مصر للسودان

في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.



وتشمل شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني كميات كبيرة من الأدوية والمسلتزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها. وتأتي تلك المساعدات تأكيداً علي عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجنع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه كافة دول قارة أفريقيا في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

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