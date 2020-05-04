تاجر اسبيرات: الاستيراد متوقف والمنافذ مغلقة

التاريخ: 04-مايو-2020
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“الوضع يدعو للتشاؤم في هذه الفترة بالنظر إلى الراهن الاقتصادي والعرض والطلب، رغم أن سوق الاسبيرات سوق رفاهية الواحد لو عربيتو ما اتعطلت مابفتش ليها اسبير”.
هكذا كانت رؤية التاجر عبد الحميد صالح، بحسب صحيفة السوداني الدولية” بسوق الدويم، حيث قال إن الاسبيرات مرتبطة بالدولار، وإن الاستيراد متوقف ومنافذ الدخول كلها مغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا، مبينأ أن الاسبيرات عامة طالتها زيادة غير مسبوقة وصلت 100% نتيجة لتكاليف الترحيل، وأخرى لندرتها، ونبه إلى أن فترة حظر التجوال يكون العرض خلالها قليلا والطلب زائدا، مبينأ أنه يتعامل مع زبائنه بلطافة ومن يأتي بحثأً عن أكثر من اسبير يعتذر له ويبيع له اسبيرا وأحدا فقط لكي يجد من يأتي بعده طلبه أيضاً وذلك لعدم وجود مورد بالسوق، لافتأً إلى أن الشعب السوداني أصبح مستهلكا وغير منتج، ما أدى لتراجع الاقتصاد وتدهور الجنيه أمام الدولار.
تاخلاطوم: أخبار الخليج 365
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