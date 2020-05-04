توفر الخبز بالدروشاب شمال

التاريخ: 04-مايو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة أدت جهود لجان الأحياء ولجان المقاومة بالدروشاب شمال إلى وفرة الخبز واختفاء الصفوف. Advertisements وأشادت المواطنة – منى عطاء المنان بالتنسيق بين اللجان وما أسفر عنه من نتائج.

وقال حمد علي حمد- وكيل مخبز بالدروشاب بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن حصة الدقيق أصبحت تأتي أفضل مما كانت عليه في السابق، خاصة في شهر رمضان الكريم، وأشار الى استقرار الكمية، لكنه أوضح أن خمسة مخابز قد توقفت عن العمل في السابق بسبب نقص حصة الدقيق وتأثر المواطنون والعاملون جراء الخطوة. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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