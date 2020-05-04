الخارجية تعلن ساتي سفيراً لدى الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية عن تلقيها موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقالت الوزارة بحسب سونا، إن الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأمريكية، وترفيعها إلى مستوى السفراء، بعد أن كانت منحصرة على مستوى القائمين بالأعمال لأكثر من ربع قرن من الزمان بسبب سياسات العهد البائد.

و اكدت وزارة الخارجية استمرارها في العمل الجاد على تحقيق أهداف الثورة واستعادة مكانة السودان الدولية لكي يلعب دوره المأمول، بعزة وكبرياء، في تبادل المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة لخدمة شعبنا الثائر من أجل الحرية والكرامة والمساواة والرفاه والعدالة.

الخرطوم: أخبار الخليج 365