طلبات الزواج تنهال على لينا يعقوب بسبب محمد الامين نور الدائم

تسبب مقدم برنامج في قبضة الاجراس محمد الامين نور الدائم الذي يبث عبر فضائية الهلال في حرج كبير للاعلامية لينا يعقوب التي حلت ضيفة عليه بسؤاله عن كيفية التوفيق بين اعباءها العملية وواجباتها الزوجية, وهو السؤال الذي لم تتوقعه لينا فاصيبت بنوع من الارتباك قبل ان تجيب بانها غير متزوجة، وعندما سالها عن السبب اجابت القسمة.

وبحسب صحيفة صوت الأمة فقد واجه محمد الامين نور الدائم بانتقادات لاذعة وهجوم كبير في مواقع التواصل الاجتماعي عقب بث الحلقة مباشرة وقد برر محمد الامين ان طبيعة البرنامج تتطلب الخوض في الامور الاجتماعية والخاصة ومن جهة اخرى فقد انهالت طلبات الزواج على لينا يعقوب بعد نهاية الحلقة مباشرة. الخرطوم: أخبار الخليج 365

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