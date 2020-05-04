التاريخ: 04-مايو-2020
0 مشاهدة
عقد حزب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لقاءا يوم أمس بحضور المهندس عمر الدقير رئيس الحزب ودكتور مصطفى عوض الكريم عضو المجلس القيادي للحركة.
قال المؤتمر السوداني في تصريح على صفحته في فيس بوك بحسب صحيفة السوداني، إن اللقاء تطرق إلى مجمل الوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجه عملية التغيير وضرورة التصدي لها بشكل جماعي حتى يتم إنجاز مطلوبات الفترة الإنتقالية وصولاً إلى تحول ديمقراطي كامل.
كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز العقبات التي تواجه عملية السلام باعتباره المهمة ذات الأولوية المُلحة لوضع حد للحروب والإنتهاكات الجسيمة التي حدثت لشعوب السودان في مناطق النزاعات وذلك بمعالجة المسببات الجذرية لتلك الحروب وضمان عدم تكرارها مستقبلًا. وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الطرفين.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء مشترك بين الحركة الشعبية جناح الحلو والمؤتمر السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.