لقاء مشترك بين الحركة الشعبية جناح الحلو والمؤتمر السوداني

عقد حزب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لقاءا يوم أمس بحضور المهندس عمر الدقير رئيس الحزب ودكتور مصطفى عوض الكريم عضو المجلس القيادي للحركة.

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قال المؤتمر السوداني في تصريح على صفحته في فيس بوك بحسب صحيفة السوداني، إن اللقاء تطرق إلى مجمل الوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجه عملية التغيير وضرورة التصدي لها بشكل جماعي حتى يتم إنجاز مطلوبات الفترة الإنتقالية وصولاً إلى تحول ديمقراطي كامل.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز العقبات التي تواجه عملية السلام باعتباره المهمة ذات الأولوية المُلحة لوضع حد للحروب والإنتهاكات الجسيمة التي حدثت لشعوب السودان في مناطق النزاعات وذلك بمعالجة المسببات الجذرية لتلك الحروب وضمان عدم تكرارها مستقبلًا. وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الطرفين.

الخرطوم: أخبار الخليج 365