تجمع رد المظالم يتبنى اعمال تخريب إمداد الكهرباء وحقول النفط بمنطقة الفولة غرب كردفان

قال مسؤول حكومي رفيع، إن مجموعة أشخاص عمدوا الى تخريب إمداد الكهرباء وحقول النفط بمنطقة الفولة التابعة لولاية غرب كردفان.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان، بحسب سودان تربيون، امس: “إن مجموعة أشخاص بدوافع سياسية على الأرجح، نفذوا عمليات تخريب في حقول النفط بالفولة، خلال الأيام الفائتة، مما أدى إلى فقدان 100 برميل من الخام”.
وأشار إلى أن المجموعة قطعت الإمداد الكهربائي عن 92 بئر في حقل الفولة، كما سرق أنبوب بطول 12 متر، كان يستخدم في حقن المياه للآبار للمساعدة في ضخ الخام.
وأشار سليمان إلى سرقة وتحطيم صمامات ثلاثة من آبار الحقل، مما أدى إلى تدفق خام النفط على الأرض لساعات، قبل أن تتمكن فرق العمل من إعادته للعمل بشكل طبيعي يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأكد المسؤول على أن التخريب، انعكس على انسياب الخام ومعدل الإنتاج بنسبة محدودة، وأشار إلى أن تحديد الخسائر سيتم بعد إجراء
عملية الصيانة.
وقال سليمان إن المجموعة المسؤولة عن عمليات التخريب، اسمت نفسها تجمع رد المظالم، دون أن يستبعد أن تكون من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير.
وأعلن عن مخاطبتهم اللجنة الأمنية في المنطقة لتشديد الإجراءات الأمنية في الحقول، وإبلاغ والى غرب كردفان أيضا لزيادة قوات الجيش والشرطة والإستخبارات إلى جانب قوات الاحتياطي المركزي في الحقول.
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