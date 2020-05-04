شمال كردفان والحرية والتغير يتفقدان أسر شهداء مجزرة الأبيض

تفقد الامين العام لحكومة ولاية شمال كردفان عبد الهادي عبد الله الامين العام لحكومة شمال كردفان وممثل أمانة الزكاة بالولاية وممثل قوى اعلان الحرية والتغيير أمس أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بالأبيض ومجزرة الأبيض .

و جدد الامين العام لحكومة شمال كردفان بحسب سونا، اهتمام حكومة الولاية في متابعة ملف شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بمدينة الابيض مؤكد اهتمام الولاية بأسر الشهداء مترحما على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

وكشف ممثل الحرية والتغيير عن اكتمال التحري في قضية شهداء مجزرة الأبيض متعهدا بمتابعته لهذا الملف حتى يتم الفصل في القضية وتحقيق العدالة وذلك بعد تجاوز جائحة كورونا، مشيرا الى أن زيارتهم خلال شهر رمضان المبارك تأتي في إطار اهتمام قوى اعلان الحرية والتغيير بالولاية بأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم حتى تحققت هذه الثورة كاشفا عن تقديمهم دعما نقديا وعينيا خلال الزيارة للأسر.

و أعربت أسر الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لقوى اعلان الحرية والتغيير وأمين عام حكومة الولاية وممثل ديوان الزكاة على الزيارة.

الخرطوم: أخبار الخليج 365