توقيف متهم بقتل شاب في صف الخبز

التاريخ: 04-مايو-2020
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اوقفت شرطة التكامل بالحاج يوسف متهم بقتل شاب بسبب نقاش دار بينهما ب( صف الخبز) داخل مخبز بمنطقة الوحدة بالحاج يوسف.
وأوضح مصدر بحسب صحيفة آخر لحظة، الي انه في يوم الحادث اثناء وقوف المجني عليه والمتهم بأحد المخابز بمنطقة الحاج يوسف في صف الخبز دار بينهما نقاش واحتدم النقاش وتحول الي معركة الامر الذي دفع المتهم ان يستل سكينه ويسدد طعنه للمجني عليه ، وتم إسعافه من قبل المتواجدين الي المستشفي ، وبموجب اورنيك (٨) جنائي تم تدوين بلاغ تحت نص المادة (١٣٩) من القانون الجنائي المتعلقة بتسيب الاذي الجسيم ، إلا أن المجني عليه قد فارق الحياة متأثرا بتلك الجراح ، ليتم تعديل مادة الاتهام الي المادة (١٣٠) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد ، وتم ارسال الجثمان الي للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة ، وتم القبض علي المتهم لتحري معه رهن القضية.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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