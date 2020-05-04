عاجل.. إغلاق محطات الوقود بشمال كردفان لهذه الأسباب

الإثنين 4 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت الإدارة العامة للتجارة والتعاون والنقل والبترول بشمال كردفان اغلاق محطات الوقود بالولاية وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا.

وقال يسن بشير حمد مدير الادارة إن اغلاق محطات الوقود جاء انفاذا لتوجيهات اللجنة العليا للطواريء الصحية بالولاية و مخرجات لجنة امن محلية شيكان. Advertisements وأشار إلى التدابيرالتى اتخذت و التي من بينها منع التجمعات والحشود لضمان منع انتشار الجائحة. وأضاف يسن حمد أن الادارة تعمل جاهدة لانفاذ هذه الموجهات وفقاً للاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا بكافة محطات الوقود. وأبان أن الادارة حريصة على توفير الوقود للجهات التى لديها استثناء كالجهات الأمنية والكوادر الصحية وفق ما جاء في هذه الضوابط.

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