عاجل.. خطة عمل بين ولاية سودانية ومنظمة اليونيسيف

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الإثنين 4 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
شهد دكتوريوسف آدم الضى وزير الحكم الاتحادي المشرف على ولاية النيل الأبيض اليوم بربك مراسم التوقيع على خطة العمل للعام (2020م ) بين حكومة ولايةالنيل الأبيض ومنظمة اليونيسيف لإنفاذ برامج في قطاعات التعليم والصحة والمياه بتكلفة تفوق أربعة مليون دولار.
واشاد الضى بالجهود المبذولة من قبل منظمة اليونيسف في دعم قطاع الصحة والتعليم والمياه بالبلاد .
وقال الضي أن التوقيع على الخطة جاء في الوقت المناسب فى اطار متغيرات بالبلاد لما بعد وباء الكورونا مشيرا إلي التحديات التي تواجه عمل منظمة اليونيسف بالولاية في ظل وجود معسكرات اللاجئين الجنوبيين التى تحتاج للتركيز على اصحاح البيئة اسوة بالمناطق المختلفة بمحليات الولاية.
واكد دعم حكومة الولاية لهذه الخطة والالتزام التام بموجهاتها و التحول الحقيقي الذي تشهد البلاد في بناء جيل مثالي يعمل علي خدمة المواطنين وحل القضايا الملحه التي تشهدها البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال خالد موسي مدير منظمة اليونيسف القطاع الاوسط تعد هذه الخطة الثالثة للدورة البرامجية القطرية وياتي توقيعها والعالم يشهد إنتشار جائحة كورونا المستجد والذي ينعكس سلبا علي برامج المنظمة مبينا أن خطة المنظمة لهذا العام تركز علي مجابهة جائحة الكورونا من خلال رفع وعي المجتمعات لمكافحتها وتعزيز سبل الوقاية.
وحضر مراسم التوقيع على الخطة الطيب محمد عبدالله أمين عام حكومة الولاية وعدد من القيادات التنفيذية وبعض الموسسات ذات الصلة والمنظمات الوطنية والاجنبية المشاركة في البرنامج.
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