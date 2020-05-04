الاوضاع السيئة بمركز عزل جبرة تجبر مصابة على الهروب من المركز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر طبي هروب احدى المصابات ضمن المعزولين بمركز جبرة لعلاج مصابي وباء كورونا.

وقال المصدر إن المصابة قدمت إلى المركز من الولاية الشمالية وارجع سبب هروبها لسوء الاوضاع وتدني مستوي الرعاية والعناية وتدني الخدمات الطبية وابان أن المريضة الهاربة حاولت الاحتماء ببعض المانحين أمام البوابة الرئيسية للمركز الذين تزامن حضورهم مع محاولة هروبها مما تسبب في اصابة بعض الذين حاولوا اللحاق بها ومن بينهم نائب المدير الإداري للمركز.

وأوضح المصدر أن سوء الاوضاع والتردي جاء نسبة لتزايد اعداد المرضى بمركز العزل بجبرة خاصة بعد ازدياد اعداد المصابين الأخيرة واضاف أن المركز يشكو من قلة الأطباء النفسيين الذين يعتمد عليهم كثيرا في رفع معنويات المرضى مشيرا إلى ارتفاع حالات الاصابة بالاكتئاب بين مصابي الكورونا. كما نبه ذات المصدر وهو من مسؤولي العمل الطبي بالمركز إلى تزايد روح العداوة بين ادارة مكافحة العدوى والمعمل والصيدلية موضحا ان استلام المواد العلاجية والوقائية جميعها كان يتم عبر إدارة الصيدلية وأصبح يتبع لمكافحة العدوى وان عدة خلافات نشبت في توزيع المعينات الاحترازية للكادر مما جعل مسؤول الصيدلية يتنحى عن العمل بالمركز واتهم المصدر مسؤول مكافحة العدوى بعدم التعاون مع كل الكادر بالمركز كما اتهمه بالتسبب في إقالة بعض مسؤولي العمل الإداري والطبي بالمركز كما شكك في مؤهلات مسؤول مكافحة العدوى الاكاديمية التي قادته لتقلد المتصب الحالي واكد انه سمع توجيه خاص من مسؤلين بوزراة الصحة بولاية الخرطوم وقال انها مدعومة باحدى صديقاتها البارزات في الدولة- علي حد قوله ومضى في اتهامها بالتسبب في تقاعد ثلاثة من أميز الكفأت بالمركز من بينهم من وضع مراسم البرتكول العلاجي للكرونا ورفض الانتماء مجددا للعمل في مراكز عزل اخرى تتبع للوزاره الوﻻئية اﻻ في حال تغيير بعض الرؤساء والمدراء بوزارة الصحة الوﻻئية.