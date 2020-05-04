رئيس الوزراء يتلقى رسالة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تلقى رئيس مجلس الوزراء رئيس منظمة الإيقاد د.عبدالله حمدوك رسالة تهنئة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية تيبورناجي والذي عبر فيها عن تقدير مجهودات الإيقاد ودولها الأعضاء وسكرتيرها التنفيذي ومبعوثها الخاص إسماعيل وانى على اهتمامهم المتواصل من أجل إنجاح العملية السلمية والانتقال في دولة الجنوب.

وأثنى تيبور بحسب (سونا) على الاجتماع الافتراضي الأخير الذي انعقد حول الجنوب وأقر بأهميته، كما أمن على أهمية البيان الذي ناشدت فيه الإيقاد كل قادة الجنوب لاتخاذ خطوات مسئولة في غضون الأيام القادمة لتنفيذ البنود الرئيسة للإتفاقية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة جهودها مع الايقاد لتحقيق الأهداف المشتركة.

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